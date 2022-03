Football : Le Tunisien Mohamed Dräger élu joueur du mois au FC Lucerne

Arrivé l’hiver dernier au championnat de Suisse de football, l’arrière latéral droit tunisien, Mohamed Dräger, brille déjà. Au mois de février 2022, soit le premier qu’il a disputé intégralement avec sa nouvelle équipe, le FC Lucerne, il a été élu par les supporters du club comme le meilleur joueur.

Au cours du mois de février, l’ancien joueur du Nottingham Forrest (2e division anglaise) a disputé 5 rencontres, marquant 2 buts et offrant 2 passes décisives. Des statistiques offensives excellentes, surtout au vu de son poste assez reculé sur le terrain.

Le FC Lucerne, grâce notamment à l’apport indéniable de Dräger n’est plus lanterne rouge (poste qu’il occupait à l’arrivée du Tunisien) et devrait pouvoir disputer les barrages pour se maintenir, puisqu’il est désormais à 9 points de la dernière place (occupée désormais par le FC Lausanne) synonyme de relégation directe.

A 25 ans, Dräger est en train de relancer sa carrière de la plus belle des manières, lui qui est considéré comme une valeur sure au sein de l’équipe nationale tunisienne, malgré sa CAN en demi-teinte, principalement pour des raisons physiques (retour d’une grave blessure et contamination par la Covid-19 en début de compétition).

C. B. Y.

