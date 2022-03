L’Egypte invitée d’honneur des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage

La 3e édition des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC 2022) aura lieu du 19 au 26 mars et comptera la participation de 18 pays.

Après deux ans d’absence, les JAMC seront de retour ce mois avec une belle programmation internationale qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes.

Le festival est placé cette année sous le slogan « Marionnette, Art et vie » et se tiendra à la Cité de la Culture de Tunis. Le comité directeur de la 3e édition vient de donner un point de presse pour dévoiler les grandes lignes et les nouveautés de cette nouvelle édition qui a choisi l’Egypte comme invité d’honneur après le Canada lors de la dernière édition.

18 pays différents seront représentés cette année à travers des marionnettistes de différents univers artistiques.

L’ouverture aura lieu sous forme d’un grand défilée de marionnettes géantes sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis en direction de la Cité de la Culture où sera donné le coup d’envoie de la 3e édition qui sera marquée par un nombre d’hommage à des personnalités tunisiennes et égyptiennes.

F.B