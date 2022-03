Slim Khalbous : «A Paris, on a débattu en toute franchise sur le déficit démocratique dans l’espace francophone»

Tweet Share Messenger

L’ancien ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (août 2016 – décembre 2019), Slim Khalbous est revenu, ce jeudi 17 mars 2022, sur sa participation à la 40e Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) tenue hier à Paris.

Via un post Facebook, le professeur en gestion d’entreprise a énuméré les principaux points discutés lors de ce rendez vous, à savoir :

«-Débattre en toute franchise sur le déficit démocratique et sécuritaire dans l’espace francophone ;

-Adopter un plan francophone de lutte contre le fléau de la désinformation. A ce point, l’AUF a proposé de mobiliser des experts internationaux pour une étude et un plan de formation pour l’espace francophone sur la question ;

-Publier un communiqué de soutien à l’Ukraine, après un débat difficile, un consensus s’est dégagé. Je note en particulier le paragraphe dédié à l’AUF, en effet la CMF : « se félicite de l’adoption du ´Plan AUF spécial Ukraine´ en faveur des étudiants, enseignants, chercheurs et cadres dirigeants des établissements membres en Ukraine » ;

-Adopter un règlement unique des instances de la Francophonie dans le cadre de la réforme de gouvernement de la Francophonie ;

-Et enfin, les participants ont félicité la Tunisie pour l’avancée certaine des préparatifs du XVIIIe Sommet de la Francophonie à Djerba en novembre 2022.»





C. B. Y.