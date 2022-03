Cinéma tunisien : « Une histoire d’amour et de désir » de Leyla Bouzid sort au Japon

Après plusieurs sélections et prix dans différents festivals internationaux, le dernier film de la cinéaste Leyla Bouzid « Une histoire d’amour et de désir » sort au Japon.

Après une première mondiale dans la prestigieuse Semaine de la Critique du Festival de Cannes en 2021, le dernier long-métrage de fiction « Une histoire d’amour et de désir » de Leyla Bouzid a fait le tour des grands festivals internationaux et a été primé à plusieurs reprises; il a entre-autres remporté le grand prix du Festival d’Angoulême et le prix du meilleur acteur pour Sami Outalbali.

Sorti en dans les salles de cinéma en France puis en Tunisie, le film qui a fait partie des nominations des César 2022, continue de sillonner le monde, puisque sa prochaine destination sera le Japon. La réalisatrice Leyla Bouzid vient de révéler l’affiche japonaise de son film.

F.B