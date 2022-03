Tunisie : 5e édition des Journées romaines d’El Jem

La 5e édition des Journées romaines d’El Jem a été inaugurée hier, jeudi 17 mars. Des ateliers, des expositions et des spectacles sont au programme de cette édition qui se poursuit jusqu’au 20 mars.

Organisées par l’Association « We Love El Jem », les Journées romaines d’El Jem renouvellent leur rendez-vous pour une 5e édition qui a été inaugurée hier au Jardin de l’amphithéâtre d’El Jem avec une série d’ateliers (Mosaïque, argile, dessin …), ainsi qu’une exposition de mosaïque, de poterie et de peinture romaines. La journée a été clôturée par deux spectacles de combats de gladiateurs et de musique antique.

Le programme se poursuit jusqu’au dimanche 20 mars avec les ateliers, les expositions, les spectacles, mais également la projection du film « Thysdrus », qui sera suivie d’un débat.

L’événement sera également marqué par une série de conférence et d’un carnaval romain qui partira de la municipalité pour arriver jusqu’à l’amphithéâtre romain.

