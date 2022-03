Accident entre deux trains à Jebel Jelloud : Saïed au chevet des blessés (Photos)

Le président de la République Kaïs Saïed s’est rendu, dans la soirée de ce lundi 21 mars 2022, à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis, pour s’enquérir de l’état de santé des personnes blessées dans l’accident survenu, ce matin, entre deux trains, à Jebel Jelloud.

Le Chef de l’Etat était accompagné, lors de cette visite, du ministre de la Santé Ali Mrabet, et a pu échanger avec les blessés et s’assurer de leur bonne prise en charge, et a également rencontré les équipes médicales qu’il a remerciées pour les efforts déployés.











Kaïs Saïed s’est également rendu sur les lieux de l’accident à Dubosville en indiquant que les responsables doivent assumer leur responsabilité et rendre des comptes, et tout en évoquant le «laxisme » et en affirmant qu’on ne peut prendre la vie des passagers à la légère : «Il semble clair qu’il y ait une faute humaine…», a notamment lancé le président.







Notons que 95 passagers ont été blessés et qu’une enquête est en cours afin de déterminer les responsabilités dans cet accident.

Y. N.