Cité des Sciences à Tunis : 2e édition de la Foire du Livre scientifique et technologique

La Cité des Sciences de Tunis (CDT) accueille depuis hier,mardi 22 mars, la deuxième édition de la Foire du Livre scientifique et technologique qui se poursuit jusqu’à demain 24 mars. Au programme, une expo-vente et plusieurs activités scientifiques et culturelles.

La Cité des Sciences de Tunis (CDT) qui vient de fêter son trentième anniversaire, organise pour la deuxième année de suite la Foire du Livre scientifique et technologique qui s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation du savoir scintifique.

L’événement est organisé par la CDT en tant que maison d’édition en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie (IFT), l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le groupe Yamama.

Placé sous le signe de la découverte et de la convivialité intellectuelle, l’événement s’étale sur trois jours et comprend une exposition-vente, des ateliers d’animation technologique, des lectures, des projections de documentaires, ainsi que plusieurs autres activités scientifiques, littéraires et culturelles.

F.B