Tunisie : Nouvelle composition du bureau directeur de la CTFCI

Khelil Chaibi.

Le comité directeur de la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI) a tenu, le jeudi 24 mars 2022, une réunion qui a été consacrée à la distribution des tâches au sein du bureau directeur, la discussion des moyens à mettre en œuvre pour conférer à l’action de la chambre plus d’efficience et de visibilité, ainsi qu’à la mise en œuvre d’un programme opérationnel pour le mandat 2022-2025.

Khelil Chaibi, président de la CTFCI, a exprimé son intention de mettre en place un comité exécutif formé de 15 membres, dont une moitié de chefs d’entreprise français, et de procéder, dans un avenir proche, de réviser les statuts et le règlement intérieur de la chambre afin de les adapter à un contexte en mouvement.

Il a été également question de mettre en place des commissions de réflexion et d’autres sectorielles qui seront chargées de présenter des propositions et des pistes d’activité à même de renforcer le rôle dévolu à la chambre en tant qu’acteur important dans l’amélioration de l’environnement des affaires et la promotion du partenariat tuniso-français.

Il est à signaler que la nouvelle composition du bureau directeur se présente comme suit :

Président : Khélil Chaibi;

Vice-présidente : Meriem Driss;

Vice-président : Josselin Souris;

Vice-président : Rached Fourati;

Secrétaire général : Mohamed Louzir;

Secrétaire général adjoint : Ines Hallab;

Trésorier général : Mounir Habaieb;

Trésorier général adjoint : Walid Masmoudi.