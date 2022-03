Tunis et Washington attachés au renforcement de leur coopération sécuritaire

La rencontre, jeudi 24 mars 2022, à Tunis entre Taoufik Charfeddine, le ministre de l’Intérieur, et Uzra Zeya, la sous-secrétaire d’Etat américaine à la Sécurité civile, à la Démocratie et aux Droits de l’Homme, s’est déroulée en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, et a porté sur la coopération sécuritaire entre la Tunisie et les Etats-Unis et les moyens de la renforcer.

Outre le volet sécuritaire, la rencontre a abordé les perspectives de coopération, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ajoute la même source, en rappelant que la responsable américaine est également chargée du contrôle international du trafic des stupéfiants et de l’application des lois, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Les deux responsables ont également évoqué les moyens de sécuriser les frontières, la coopération en matière de formation et de renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure avec tous leurs corps, à la lumière des évolutions technologiques et numériques.

La réunion a passé en revue les efforts déployés par la Tunisie pour préserver la sécurité et assurer la stabilité dans «le respect des droits et des libertés», ajoute le communiqué.

Au cours de cette rencontre, la partie américaine a exprimé «sa volonté d’accompagner la Tunisie», en prônant «la réconciliation entre l’application des lois, d’une part, et la garantie des droits et libertés, d’autre part».

