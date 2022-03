Tunisie : Les nouveaux membres de l’Instance pour la prévention de la torture prêtent serment

Tweet Share Messenger

Les nouveaux membres de l’Instance nationale pour la prévention de la torture (INPT) ont prêté serment, ce samedi 26 mars 2022, lors d’une cérémonie présidée par la cheffe du gouvernement Najla Bouden et en présence du président de l’Instance Fethi Jarrey.

Lors de cette cérémonie la cheffe du gouvernement a réaffirmé la détermination de toutes les institutions de l’Etat à consolider la protection des droits humains et des libertés individuelles conformément à la constitution et aux chartes internationales, tout en s’engageant à lutter contre toute atteinte à la dignité humaine.

Les nouveaux membres et les catégories concernées :

Associations et organisations de défense des droits de l’Homme : Sabeur Ben Abderrazak Amri, Haythem Ben Mekki Ben Chaabane, Saloua Bent Mohamed Bra

Protection de l’enfance : Rabeb Bent Noureddine Ayari

Médecins : Abir Bent Mohamed Aissaoui et Boutheina Bent Sahbi Louhichi

Retraite : Lazhar Ben Brahim Khanchani et Sadok Ben Brahim Laamari

Y. N.