Médecine : réalisation de la première stimulation hissienne en Tunisie

L’équipe ayant réalisé l’opération.

La première stimulation hissienne en Tunisie a été réalisée au service des explorations fonctionnelles et de réanimation cardiologique du CHU La Rabta à Tunis.

L’opération a été effectuée avec l’aide de Pr László Gellér, du Centre cardiaque universitaire Semmelweis, à Budapest, Hongrie, ainsi que Pr Mohamed Sami Mourali, chef de service de cardiologie au CHU La Rabta. et Pr Myriam Guerfali Bel Rbiha, service de pharmacie au CHU La Rabta..

Selon l’European Heart Journal, la stimulation hissienne préserve et restaure la synchronisation ventriculaire, permettant d’obtenir un influx électrique plus «naturel» à travers le cœur.

Les auteurs de cet acte médical pionnier en Tunisie parlent d’une belle avancée pour la stimulation cardiaque en Tunisie et remercient tous les intervenants et facilitateurs, notamment le ministère de la Santé et la CNAM, qui ont aidé à l’accomplissement de ce challenge en attendant d’autres.

I. B.