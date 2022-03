Sousse : Mandats de dépôt contre 17 membres d’une cellule terroriste

Colonel major Jebabli (DGGN).

La cellule terroriste récemment démantelée à Sousse et qui est liée à Jund Al-Khilafa, opérait dans 7 gouvernorats du pays, notamment à Kairouan où plusieurs de ses membres ont été arrêtés. Dix-sept suspects ont été placés en détention, hier, sur ordre du ministère public, affirme le porte-parole de la direction générale de la garde nationale (DGGN), le colonel major Houssemeddine Jebabli.

Lors d’une conférence de presse organisée, samedi 26 mars 2022, à la caserne de Laaouina, le colonel major Jebabli a évoqué «une affaire en lien avec l’arrestation du correspondant de Mosaïque FM à Kairouan», en précisant qu’il s’agit d’une cellule dont les membres opéraient dans au moins sept gouvernorats, et que chaque groupe avait une mission : certains étaient notamment chargés de l’information, d’embrigader des jeunes, de suivre les cibles qu’ils visaient , d’autres d’acheter des armes depuis des pays voisins afin de les introduire en Tunisie.

Les unités spécialisées de la brigade anti-terroriste ont arrêté 30 suspects dont, 17 ayant fait l’objet, vendredi, de mandats de dépôt émis par le parquet du pôle judiciaire antiterroriste, alors que les autres demeurent à la disposition de la justice, a ajouté la même source.

«Évidemment, si cette opération antiterroriste n’avait pas été dévoilée via des sites et les réseaux sociaux, d’autres éléments de cette cellule auraient été arrêtés», a regretté le porte-parole de la DGGN ( en référence, notamment, au journaliste qui avait relayé ladite information et qui avait été arrêté, la semaine dernière, après avoir refusé de dévoiler sa source, avant d’être libéré vendredi).

