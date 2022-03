La Chambre de Commerce et d’Industrie tuniso-suisse fête son 10ème anniversaire

Tweet Share Messenger

Depuis sa création le 16 décembre 2011, la Chambre de Commerce et d’Industrie Tunis- Suisse œuvre à élargir le réseau de relations entre la Tunisie et la Suisse dans le but de développer les affaires commerciales et industrielles.

Elle s’est donnée pour mission principales :

La constitution et le développement d’un réseau d’affaires au service des entreprises Suisses et Tuniso-Suisses en Tunisie à travers l’organisation des rencontres périodiques et le déploiement d’outils de mise en relation pour ses membres (annuaire, recherche de partenariat…).

L’appui aux entreprises Suisses et Tuniso-Suisse actives en Tunisie auprès des institutions ou des administrations tunisiennes.

L’appui à l’implantation en Tunisie des entreprises Suisses et Tuniso-Suisses

L’appui à l’accès aux marchés extérieurs des entreprises Suisses et Tuniso-Suisses implantées en Tunisie

La coopération avec les Chambres mixtes de Commerce et d’Industrie

La promotion des relations économiques et des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Suisse

Les moyens financiers et les ressources de la CCITNCH proviennent exclusivement de la contribution de ses membres et adhérents. La CCITNCH est ouverte à l’adhésion de tout membre individuel ou institutionnel Suisse ou Tunisien ayant un lien avec la Suisse et souhaitant œuvrer dans le cadre des missions précitées.

Pourquoi le mois de mars ?

Parce que la CCITNCH a été officiellement inaugurée le 15 mars 2012 par 15 membres fondateurs qui s’étaient organisés comme suit :

Monsieur Pierre Combernous, ancien Ambassadeur de Suisse en Tunisie

Samir Khoudja, Président

Youssef Hachiche, Vice Président

Tahar Ktari, Vice Président chargé de la communication

Rachid Khattat, Trésorier

Sofiane Ghorbel, Trésorier adjoint

Mme Emna Allani, Secrétaire générale

Mme Cyrine Hafaiedh Triki

Maître Taoufik Ouanes

Christophe Sauer, Administrateur

Mme Monia Riahi Maâouia, Membre fondatrice

Moncef Chaouch, Membre fondateur

Mme Emma Bernegger, Membre fondatrice

Claude Canceil, Membre fondateur

Et Monsieur Habib Messai, Membre fondateur

Les prochains rendez-vous de la CCITNCH

Le 13 avril 2022, une Soirée Ramadanesque : Rencontre périodique autour d’un dîner Iftar à la Médina avec les membres et les amis de la CCITTNCH.

Le 1er mai 2022 Visite à Béja : Visite en collaboration avec la Chambre de commerce et d’Industrie du Nord-Ouest tunisien (la chambre regroupe 4 gouvernorats de Béja, du Kef, Seliana et Jendouba).

Également dans l’Agenda de la CCITNCH et de ses membres :

La 8 ème édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (La TICAD8) qui aura lieu en Tunisie les 27 & 28 août 2022.

édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (La TICAD8) qui aura lieu en Tunisie les 27 & 28 août 2022. Le 18ème Sommet de la Francophonie aura lieu à Djerba du 19 au 22 novembre 2022 avec pour thème » La Connectivité dans la diversité et la solidarité dans l’espace francophone : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone « .

Source : Communiqué.