Etats-Unis : Uzra Zeya appelle à le pouvoir tunisien à coordonner avec les partis, les syndicats et la société civile

Uzra Zeya reçue, le 26 mars, par le Premier ministre Najla Bouden. Elle était accompagnée de l’ambassadeur Donald Blome.

Le bureau du porte-parole du Département d’Etat des Etats-Unis a publié, le 27 mars 2022, une note aux médias sur la visite que la sous-secrétaire d’État à la sécurité civile, la démocratie et aux droits de l’homme, Uzra Zeya, a effectuée du 23 au 27 mars, en Tunisie, où elle a rencontré plusieurs responsables politiques et représentants de la société civile. Selon le communiqué, Mme Zeya a «souligné l’importance de renforcer la démocratie en Tunisie et de mettre en œuvre un processus de réforme politique et économique inclusif, en coordination avec les partis politiques, les syndicats, et la société civile.» Nous reproduisons ci-dessous le texte intégral de la note aux médias.

Au cours de sa visite, la sous-secrétaire Zeya a rencontré de hauts responsables gouvernementaux, dont le Premier ministre Najla Bouden, le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi et le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine. Elle a également rencontré des représentants de l’active société civile tunisienne, notamment des défenseurs des droits de l’homme, des militants anti-corruption et des journalistes.

Lors de ses entretiens, la sous-secrétaire a souligné la préoccupation des États-Unis pour la trajectoire démocratique de la Tunisie et l’importance d’un processus de réforme politique et économique inclusif qui donne une voix forte à la société civile. Elle a été encouragée par les assurances du gouvernement d’inclusivité lors de la mise en œuvre de la feuille de route politique.

Le sous-secrétaire Zeya a réitéré la nécessité de respecter les droits de l’homme, y compris la liberté d’expression et d’association pour tous les Tunisiens, comme stipulé dans la Constitution et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle a également souligné qu’un système judiciaire indépendant est la clé d’une démocratie forte et saine, et a exhorté le gouvernement à cesser de juger des civils devant des tribunaux militaires et de poursuivre des individus pour la liberté d’expression pacifique.

La sous-secrétaire a rendu visite à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), où elle a souligné l’engagement des États-Unis en faveur d’élections libres et équitables et le soutien à cette institution démocratique clé pour remplir son rôle constitutionnellement mandaté de diriger le prochain référendum et les élections législatives.

Le sous-secrétaire Zeya a discuté avec des responsables tunisiens de l’impact désastreux de l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie, qui a mis au moins un millier de Tunisiens en danger et menace de perturber l’approvisionnement en produits agricoles essentiels de la région de la mer Noire. Elle a remercié la Tunisie pour son soutien aux résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la crise humanitaire ukrainienne et sa condamnation de l’agression non provoquée et injustifiée de la Russie, soulignant la nécessité d’une solidarité internationale soutenue pour soutenir le peuple ukrainien et atténuer l’impact négatif de l’invasion russe sur la sécurité alimentaire internationale.

En sa qualité de dirigeante de programmes américains en faveur de la société civile, des migrants et des réfugiés, la sous-secrétaire Zeya a visité un refuge soutenant les femmes survivantes de la violence sexiste et de la traite des êtres humains où les États-Unis travaillent avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le gouvernement tunisien, et la société civile pour fournir l’assistance indispensable et promouvoir une approche centrée sur les victimes.

Lire le texte original en anglais de la note aux médias.