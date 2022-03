L’Alliance pour la Tunisie fustige Ghannouchi et appelle à la dissolution de l’Assemblée

Commentant la réunion tenue lundi par le bureau de l’Assemblée gelée sous la supervision de Rached Ghannouchi et sa décision d’organiser deux plénières, dont une le 30 mars pour mettre fin aux mesures exceptionnelles, le parti Alliance pour la Tunisie a alerté sur la gravité de cette démarche, qu’il a qualifié de «crime politique».

Dans un communiqué publié ce mardi 29 mars 2022, l’Alliance pour la Tunisie a rappelé que «les décisions du 25 juillet sont une réponse aux revendications du peuple et ont permis de mettre fin à une décennie noire…dix ans de règne de corruption et de pillage qui ont ruiné l’économie du pays et affaibli l’État», tout en estimant que les appels du chef du parti islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi à des plénières sont contraires à la loi et «s’apparentent à des appels à la désobéissance qui menacent la paix civile du pays», et en l’accusant également de tromper l’opinion publique en prétendant pouvoir reprendre un poste et une responsabilité dont il n’a jamais été digne.

De ce fait, l’Alliance pour la Tunisie a également appelé les député patriotes à ne pas répondre à l’appel du chef du parti islamiste et de ses alliés et à exprimer publiquement leurs positions rejetant toute tentative d’approfondir davantage la crise, de menacer sa stabilité et la paix civile.

Le parti a également appelé le président de la république à prendre «des décisions audacieuses», citant la dissolution de l’Assemblée et la levée de la qualité de député à tous ses membres tout en estimant que les «demi-solutions ne changeront pas la situation du pays», lit-on dans le communique de l’Alliance pour la Tunisie qui a également appelé le chef de l’État à convoquer en urgence un dialogue national et à en exclure les partis ayant été au pouvoir, «durant la malheureuse décennie écoulée».

«Le gouvernement et les appareils de l’État sont également appelés à appliquer la loi sur les auteurs de ce crime politique qui menacent la Sûreté nationale de la Tunisie», conclut le parti.

Y. N.