Tunisie : La BNA organise le First Card Cup

Tweet Share Messenger

First Card Cup, événement sportif organisé le 17 mars 2022 par la Banque nationale agricole (BNA Bank), a rassemblé 4 académies et plus de 400 enfants, des benjamins natifs de 2011 et 2012, issus de divers gouvernorats de Tunisie. C’est un tournoi de de mini foot qui s’est déroulé au complexe Five Stars Club situé à Borj Touil, au nord de l’Ariana. Vidéo.

Ce tournoi a été l’opportunité d’organiser, au profit de ces jeunes sportifs, des actions de sensibilisation aux thèmes relevant du développement durable, de la sécurité alimentaire et de la nutrition saine.

Une action de sensibilisation aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) a été menée durant cette journée par les membres du Réseau local tunisien du Pacte mondial qui ont mis l’accent sur l’importance du rôle des enfants dans la promotion de la culture de responsabilité sociale des entreprises (RSE), et leur contribution à la concrétisation des initiatives qui en découlent et à la réalisation des ODD.

La deuxième action, animé par Ridha Mokni, docteur en nutrition à l’Institut national de la nutrition, a porté sur la sensibilisation des enfants sur l’importance de l’alimentation pour une santé saine notamment pour les jeunes sportifs.

Vidéo de l’événement.

https://youtu.be/OQbTQQjQaQg