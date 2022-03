Covid-19 : les Tunisiens appelés à ne pas baisser la garde

Les protocoles de protection sont encore de mise.

Le ministre de la Santé Ali Mrabet invite les Tunisiens à ne pas baisser la garde. Entre toutes ses mutations, le jeu de cache-cache qu’elle nous impose, les effets de surprise et ses capacités à se faire oublier pour repartir à la hausse, la maudite pandémie du Covid-19 ne semble plus vouloir nous quitter…

Hier, mardi 29 mars 2022, au micro de Mosaïque FM, Dr Mrabet a appelé les Tunisiens à la prudence, leur conseillant vivement de ne pas tomber facilement dans le piège de «la page tournée» de la pandémie du Covid-19. Certes, les résultats de la lutte contre le monstre viral donnent ample satisfaction, mais il reste encore à faire.

Les protocoles élémentaires de la prévention et de la protection ne devront pas être abandonnés ou pris à la légère: le port du masque, la distanciation physique et le gel hydroalcoolique sont encore de mise…

Ces mesures de précaution seront d’une absolue nécessité dans les prochains jours, avec l’arrivée du Ramadan. C’est là que, selon M. Mrabet, on aurait tendance à se relâcher: dans les marchés, devant et à l’intérieur des boulangeries, chez le boucher et l’épicier. Et les prières des Tarawih dans les moquées. C’est là que le Covid-19, qui est parmi nous depuis plus de deux ans, frappera très fort.

Ne se faisant pas beaucoup d’illusion, le ministre prévoit un redémarrage à la hausse de la contagion et quelques dégâts… Mais il demeure rassurant: «Nous sommes prêts à ces éventualités malheureuses. Nous suivons tout cela de très près et réagirons à temps… Nous en avons les moyens et nous avons acquis une expérience certaine».

M. Ch.