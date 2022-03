Tunisie : les produits de terroir percent au salon BioExpo 2022

Tweet Share Messenger

Le ministre de l’Agriculture visite les stands des producteurs de produits de terroir.

Le Salon international de l’agriculture biologique BioExpo, qui s’est tenu du 24 au 26 mars 2022 à Tunis, a rencontré un franc succès et a été une occasion pour mettre en valeur les produits de terroir certifiés biologiques, qui attirent de plus en plus de consommateurs en Tunisie.

Notre pays, qui est le leader africain en production bio, œuvre à développer davantage ce secteur notamment à travers la diversification de la gamme de produits certifiés. Les opérateurs s’orientent de plus en plus vers la recherche d’une plus forte valeur ajoutée et misent sur la transformation des produits de terroir biologiques.

«Made from Dates – Origin Tunisia»

Pour les dattes biologiques par exemple qui sont placées au deuxième rang des exportations des produits certifiés en Tunisie, plusieurs opérateurs ont intégré dans leur activité la production de dérivés de dattes à savoir la pâte, le sirop, le café de noyaux de dattes et la poudre mettant ainsi en valeur les richesses naturelles tunisiennes.

Le salon BioExpo a été l’occasion pour le Groupement interprofessionnel de dattes (Gidattes) de mettre en avant les producteurs de dérivés de dattes regroupés sous la nouvelle charte graphique : «Made from Dates – Origin Tunisia» avec l’appui du projet Pampat mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et financé par le Seco suisse.

Une dizaine d’opérateurs du secteur ont exposé leurs produits transformés à base de dattes au salon pour les faire découvrir au grand public. Une de ces entreprises est Imen Robb, une société exportatrice et pionnière dans la valorisation des dattes bio qui a été établie en 2007. La propriétaire Jazia Lahmar explique : «La chaîne de valeur des dérivés de dattes permet de transformer les écarts de tri des dattes exportées ainsi que de valoriser les dattes communes non commercialisées. Ces produits se préparent généralement de façon traditionnelle, mais il y a chaque fois plus de petites et moyennes entreprises qui exploitent le grand potentiel de cette filière orientée vers les produits naturels, diététiques et cosmétiques commercialisés dans les épiceries fines et les parapharmacies.»

Titiller les papilles des fans de la Deglet Nour

Pour mettre sous les projecteurs ces produits, un partenariat a été établi entre le Gidattes et l’Académie des Chefs de Tunis. Chaque jour pendant toute la durée du BioExpo, des animations culinaires ont été organisées sur le stand. Le mot d’ordre était la vulgarisation de l’utilisation des différents produits dérivés de dattes. En effet, le but du cooking show était non seulement de faire titiller les papilles des fans de la Deglet Nour, mais également de proposer des recettes facilement réplicables à la maison en intégrant ces différents produits.

Ainsi, des madeleines, des pâtes sablés, des cakes et des cookies préparés avec de la poudre de datte en tant que substitut du sucre blanc, de la pâte de datte et du sirop de datte ont été proposés aux visiteurs en mettant en avant leur richesse en saveur ainsi que leurs multiples bienfaits pour la santé.

Le salon a été également l’occasion pour plusieurs entreprises de dévoiler leur nouvelle identité graphique développée dans le cadre d’un projet d’appui en branding mis en œuvre par le projet Pampat.

La figue de barbarie fait son chemin

Une deuxième filière biologique à savoir celle de la figue de barbarie qui reçoit depuis 2013 l’appui du Pampat, était également fortement représenté sur le salon. Au cours des dernières années, l’huile de pépins de figue de barbarie connue pour ses bienfaits anti-âge, est devenue le nouveau fer de lance du secteur cosmétique tunisien. Une dizaine d’opérateurs ont pris part au BioExpo.

L’Association nationale de développement du cactus (Anadec) qui est le porte-parole de cette filière, était également présente sur le salon pour mettre avant la large gamme de produits développée par les opérateurs du secteur notamment l’huile de pépins de figue de barbarie et une panoplie de produits cosmétiques à base de cette huile précieuse. Des crèmes, des déodorants, des sérums, des soins pour cheveux, des gels nettoyants figurent parmi ces produits.

Les produis biologiques ont également fait leur show sur le stand de l’Apia dédié aux produits médaillés de la 3e édition du Concours tunisien des produits du Terroir. Cet événement bisannuel d’envergure nationale organisé par l’Apia avec l’appui du projet Pampat, enregistre à chaque édition la participation de centaines de produits de terroir représentant toutes les régions de la Tunisie. 18% des produits médaillés à la 3e édition sont certifiés bio, ce qui représente un pourcentage très élevé par rapport à la production du bio nationale.





En effet, l’expérience du projet Pampat montre que le label biologique augmente davantage la valeur ajoutée des produits de terroir tunisiens et facilite leur exportation. L’approche de traçabilité et d’amélioration continue qui se cache derrière la certification biologique, permet aux nouvelles start-up de combiner le savoir-faire traditionnel typiquement tunisien avec des techniques de production conformes aux règles de qualité exigée par les marchés internationaux. Pour promouvoir la certification biologique des opérateurs des filières des produits de terroir, le PAMPAT collabore de façon étroite avec l’Unobio un syndicat professionnel regroupant les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs de produits agricoles biologiques tunisiens. En marge du salon, plusieurs conférences ont été organisées afin de mettre en avant d’une part la dynamique que connait le secteur du bio en Tunisie et d’autres part l’intérêt de consommer des produits bio pour préserver sa santé et réduire les risques de maladie.

Le salon BioExpo qui est organisé chaque année en collaboration avec l’Unobio devient un rendez-vous incontournable pour valoriser l’offre en produits bio de la Tunisie qui ne cesse d’augmenter et de se diversifier pour répondre à une demande locale et à l’export de plus en plus importante