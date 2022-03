Tunisie : Saïed annonce la dissolution de l’Assemblée

Le président de la république Kaïs Saïed a annoncé dans la soirée de ce mercredi 30 mars 2022,la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), sur la base de l’article 72 de la constitution.

Cette annonce a été faite à l’issue du Conseil de sécurité nationale, le 2e qu’il organise en moins de 24h, et survient après la plénière organisée par l’Assemblée gelée et suite à laquelle les députés ont voté en faveur de l’annulation des mesures exceptionnelles décidée par le chef de l’État le 25 juillet.

Le président a indiqué avoir pris cette «décision historique» de dissoudre l’Assemblée afin de protéger le pays et son peuple et en indiquant que la plénière organisée, ce matin, par les députés (gelés) est illégale, les travaux de l’Assemblée sont suspendus, rappelant par ailleurs, que des législatives sont prévues pour le 17 décembre 2022.

D’autre part, Saïed a accusé ces députés ayant organisé la plénière d’avoir mené une manœuvre et des complots contre la sûreté nationale dans le but de diviser le peuple et la nation, «une sorte de coup d’État raté», dit-il,tout en affirmant que la ministre de la Justice lancera des procédures judiciaires à cet effet.

Y. N.