Google et Facebook pourraient ouvrir des bureaux en Tunisie

Les géants d’Internet pourraient installer des bureaux en Tunisie.

Les mastodontes du numérique global Facebook et Google seraient tentés d’établir des bureaux en Tunisie. La rumeur circulait depuis quelque temps déjà. L’idée serait en train de se préciser un peu plus. Et c’est le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, qui vient d’apporter quelques clarifications.

Commentant l’information selon laquelle il serait possible de voir Google et Facebook installer dans notre pays des antennes, Nizar Ben Néji, par respect de la discrétion que dictent pareils projets, a choisi d’être mesuré et de se limiter au minimum : «Oui, je confirme que cette éventualité existe et qu’elle peut être sérieuse.»

Rien de plus à tirer de M. Ben Néji, sauf le fait que ce serait là une bonne nouvelle, qui plus est dans le contexte de crise économique actuelle, en Tunisie et dans le monde…

Malgré tout, la Tunisie ne manque pas d’atouts, car si ses infrastructures technologiques sont très moyennes, sa position stratégique et géographique est idéale (entre l’Afrique et l’Europe et au milieu du Bassin méditerranéen); et la qualité de ses ressources humaines dans le domaine des TICs est reconnue à l’échelle mondiale.

M. Ch.