Taptap Send, une application pour faciliter les transferts d’argent vers la Tunisie

Déjà présente pour 23 destinations en Afrique et en Asie, la solution Taptap Send de transfert d’argent a pour but de faciliter les envois des Tunisiens, résidents à l’étranger vers leurs proches vivant au pays grâce à une solution mobile, rapide et surtout sans frais d’envoi.

Les transferts d’argent vers la Tunisie ont atteint un niveau historiquement haut au cours de l’année 2021, avec 7,5 milliards de dinars envoyés sur ces 12 mois. Cependant, les solutions de transfert d’argent de l’Europe ou l’Amérique vers la Tunisie restent limitées et offrent bien souvent des prestations chères et peu pratiques pour les Tunisiens vivant à l’étranger.

Pour remédier à ces problèmes, Taptap Send propose désormais un nouveau service mobile de transfert d’argent simple et pratique destiné à la diaspora tunisienne.

Frais d’envoi supprimés et modalités d’envoi simplifiées

Fondée en 2018, la société Taptap Send se donne pour but principal d’aider à atteindre l’objectif de développement (OMD) de l’Onu visant à une plus juste répartition du capital entre le Nord et le Sud. Pour cela, elle œuvre à réduire les coûts des transferts effectués par les diasporas africaines, asiatiques et caribéennes vers leurs proches restés dans le pays d’origine. L’application facilite déjà les envois d’argent vers 23 pays d’Afrique, d’Asie et des Caraïbes.

Comme l’indique Seif-Eddine Yahia, le responsable du lancement Tunisie pour Taptap Send, “l’application a été pensée par et pour des Tunisiens. Nous avons compris que les deux principaux freins pour les transferts des TRE vers leurs proches étaient le montant excessif des frais de transfert et le manque de praticité des solutions en place.”

La question des frais d’envoi ne se pose plus puisque Taptap Send est le premier acteur du marché à supprimer les frais complémentaires d’envoi et de réception pour tous vos transferts.

Par ailleurs, l’application est extrêmement simple d’utilisation et l’envoi vers la Tunisie peut être fait en moins d’une minute depuis la France, la Belgique, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Espagne, le Portugal, le Canada et les Etats-Unis. Plus besoin de se déplacer en agence ou en bureau de poste pour envoyer de l’argent.

Les personnes recevant l’argent en Tunisie peuvent se rendre dans l’un des 250 points du réseau Swared, le partenaire de Taptap Send en Tunisie.

Un bonus de 5 euros pour le premier envoi

Pour rappel, Swared est la première solution de paiement mobile tunisienne à avoir reçu l’accréditation de la Banque Centrale de Tunisie.

La liste des agences partenaires est disponible sur ce lien.

Taptap Send est téléchargeable sur tous les stores depuis l’Europe, le Canada et les Etats-Unis et les utilisateurs entrant le code-promo “TUNISIE” lors de leur premier envoi bénéficieront d’un bonus de 5 euros lors de leur premier transfert.

L’application peut être téléchargée en utilisant le lien suivant.

Une solution qui facilitera les envois vers la Tunisie notamment à l’approche du Ramadan.