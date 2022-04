Cinémathèque tunisienne : Une programmation tunisienne pour le Ramadan

La Cinémathèque tunisienne organise un nouveau cycle de projections du 7 au 30 avril dédié au cinéma tunisien à l’occasion du mois de Ramadan.

La Cinémathèque tunisienne (Cité de la Culture de Tunis) sous la direction de Tarek Ben Chaabane vient d’annoncer sa nouvelle programmation nocturne pour le mois de Ramadan.

Le programma sera 100% tunisien avec une dizaine de films entre fictions et documentaires, longs et moyens métrages sortis entre 1981 et 2020. Le cycle de projections sera inauguré le soir du jeudi 7 avril avec « La danse du feu » (1995) de Salma Baccar qui raconte la vie, la carrière et la fin tragique de la grande chanteuse et danseuse tunisienne Habiba Msika.

Au programma également, des films de Nacer Khemir, de Fadel Jaziri, de Nidhal Chatta, de Mahmoud Ben Mahmoud, de Mokhtar Ladjimi … Le cycle inclura aussi le programme « Regards documentaires » le 21 avril avec la projection de « Derrière la vague » (2016) de Fethi Saidi.

F.B