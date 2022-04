Le ministre de l’Economie après l’annonce de la faillite du Liban : «Il n’y a pas de comparaison avec la Tunisie»

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a affirmé, ce lundi 4 avril 2022, que la situation de la Tunisie n’a rien à voir avec celle du Liban, lequel a annoncé, en ce début de semaine, sa faillite.

Intervenu sur Diwan FM, Saïed a souligné que la Tunisie n’a pas créé d’inflation artificielle, a maintenu des liquidités suffisantes et n’a pas élargi le financement du budget par des billets de banque.

En marge d’un séminaire organisé au siège du ministère pour présenter les résultats d’une étude préparée par l’Organisation de coopération et de développement économiques sur l’impact de la pandémie de la Covid-19 et les répercussions de la guerre russo-ukrainienne sur l’économie tunisienne, le ministre a ajouté que la Banque centrale tunisienne, qui opère de manière indépendante, maintient les équilibres monétaires et surveille rigoureusement la situation du dinar tunisien, soulignant que le gouvernement cherche à améliorer le climat des investissements pour stimuler la croissance.

C. B. Y.