Ligue 1 professionnelle : Programme de la 12e journée et arbitres

Les matchs de la 12e journée du championnat tunisien de football (Ligue 1) seront disputés le mercredi 6 avril, à partir de 13h30, a annoncé la Fédération tunisienne de football (FTF), ce lundi.

Voici le programme et les arbitres :

Poule A

CS Hammam Lif – Espérance ST (Badis Ben Salah)

CS Sfaxien – ES Hammam Sousse (Yousef Sraïri)

ES Métlaoui – CA Bizertin (Yousri Bouali)

US ben Guerdane – US Tataouine (Amir Loucif)

Poule B

C africain – US Monastir (Oussama Razguallah)

AS Soliman – ES Zarzis (Majdi Belhaj Ali)

Etoile SS – CS Chebba (Nidhal Letaïef)

AS Réjiche – O Béja (Oussama Ben Isac)

C. B. Y.