Tunisie : Des tonnes de produits alimentaires saisies et 1004 infractions économiques enregistrées depuis le début de ramadan

Tweet Share Messenger

Les opérations de contrôle menées durant les deux premiers jours du mois de Ramadan, soit le 2 et le 3 avril 2022, par le ministère du Commerce en collaboration avec la police municipale et les forces sécuritaires, ont permis de relever 1004 infractions économiques, dont plus de la moitié concerne la spéculation et la hausse illégale des prix.

Dans un communiqué publié ce lundi 4 avril, le ministère précise que 311 équipes de contrôle ont mené 6020 visites d’inspection, ayant touché les circuits de distribution des produits frais agricoles et de mer, les denrées alimentaires, les produits subventionnés, et les circuits de distribution, et ce dans toutes les régions du pays.

La même source a précisé que 54 % des infractions enregistrées ont concerné la spéculation et le non-respect des prix, 44 % la violation de la transparence des transactions, et 2% l’usage illégale des produits subventionnés.

Les agents ont ainsi procédé à la saisie de plusieurs produits alimentaires : plus de 3000 litres d’huile végétale subventionnée, 119 quintaux de farine subventionnée et de semoule, 337 kg de sucre subventionné, 142 kg de riz, 4400 kg de pommes de terre, 1700 kg de piments, 598 kg de tomates.

Y. N.