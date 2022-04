Tunisie : Plus de 3 kg de cocaïne et 65 kg d’ecstasy saisis au port de la Goulette (Photos)

La Direction de la douane tunisienne a annoncé la saisie de plus de 3 kg de cocaïne et plus de 65 kg d’ecstasy , au port de la Goulette (banlieue nord de Tunis).

Dans un communiqué publié ce lundi 4 avril 2022, la douane précise que les agents du port ont procédé à la fouille d’un véhicule en provenance de Marseille, appartenant à un Tunisien vivant à l’étranger.





Ils ont ainsi découvert 23 sacs contenant 116.391 comprimés d’ ecstasy (pesant plus de 65kg), ainsi que 3 sacs contenant plus de 3kg de cocaïne, ajoute encore la même source, en affirmant que le ministère public a chargé la brigade sécuritaire dédiée de poursuivre l’enquête.

Y. N.