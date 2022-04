Vers la fin de la domination du dollar américain ?

Hier encore impensable, la fin de la domination du dollar états-unien sur l’économie mondiale n’est plus considérée comme une idée saugrenue. Cette mutation historique pourrait même être l’une des conséquences du bouleversement géostratégique provoqué par la guerre russo-ukrainienne qui se déroule actuellement.

Par Habib Glenza

Suite au «gel» de 300 milliards de dollars de réserves russes placées dans les pays occidentaux, Vladimir Poutine a annoncé une mesure de rétorsion sans précédent. Désormais, les importations de gaz ou de pétrole russe par les pays occidentaux ne pourront plus être réglées en dollars ou en euros, mais obligatoirement en roubles ou en yuans chinois.

Si cette décision venait à se concrétiser et à se généraliser, puis à être imitée par d’autres pays comme les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ou les pays pétroliers du Golfe, le dollar pourrait perdre sa domination et l’euro exploser.

Un bouleversement historique

Nous vivons peut-être un bouleversement historique et la fin du système financier international datant de la seconde guerre mondiale.

Au bout du compte, c’est la domination des pays occidentaux sur le monde, et le niveau de vie de leurs habitants, qui risquent de subir un coup.

Le conflit russo-ukrainien va marquer la fin de la domination du dollar américain, au profit du rouble russe, du yuan chinois ou encore de la roupie indienne. En effet la Chine, l’Inde et plusieurs autres pays ont décidé d’opter, pour le paiement des matières qu’ils importent, en monnaie locale, pour éviter d’éventuelles sanctions économiques comme le gel de leurs avoirs dans les pays occidentaux. Et si l’Arabie Saoudite, l’Iran, l’Algérie, le Venezuela, le Nigeria et d’autres fournisseurs de pétrole décident d’exiger le paiement des livraisons des énergies en monnaies locales, l’effondrement du dollar serait immédiat, par conséquent les Etats-Unis ne seront plus capables de payer les dividendes de leur dette colossale. Et le dollar subira le même sort que la livre sterling dans les années 1940.

Une nouvelle alliance stratégique

Le conflit russo-ukrainien va également déboucher sur la naissance d’une nouvelle alliance stratégique entre les pays du Brics et leurs alliés (Iran, Syrie, Irak, Corée du Nord), pour contrer et affaiblir les pays occidentaux et leurs alliés (Australie, Japon, Corée du Sud).

Désormais, l’Inde et la chine sont des alliés stratégiques de la Russie malgré la pression des Etats-Unis et l’alliance des pays du Brics risque de faire très mal aux Occidentaux. Ces pays pourraient aussi chercher à créer une alliance militaire pareille à l’Otan pour contrer les visées impérialistes des Américains et de leurs alliés.

Ce retournement de situation, inattendu il y a seulement quelques mois, est dû à l’arrogance d’un Occident présomptueux qui croit pouvoir continuer à dominer les autres peuples comme au bon vieux temps de la colonisation.