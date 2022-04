Raouf Ben Yaghlane lance l’initiative culturelle « Un artiste dans les zones rurales »

Tweet Share Messenger

Après le succès de « Artiste à la ville » puis « Artiste à l’école », le comédien et metteur en scène Raouf Ben Yaghlane lance deux nouvelles initiatives « Artiste dans les zones rurales » et « Artiste dans le milieu agricole ».

En lançant « Artiste à la ville » et « Artiste à l’école », Raouf Ben Yaghlane a souhaité proposer une offre culturelle et artistique différente, engagée et innovante.

La réflexion le débat et la proximité avec le citoyen sont des principes de ce projet itinérant qui aurait dû être lancé plus tôt, mais qui a finalement été reporté à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Le projet s’adresse à tous les publics, à tous les âges et à toutes les tranches sociales, notamment dans les zones défavorisées où les espaces culturels sont inexistants. Raouf Ben Yaghlane croit au principe de la culture pour tous et le défend à sa manière.

Après « Un artiste à la Ville » et « Un artiste à l’école » qui avaient rencontré un grand succès, l’artiste ira prochainement à la rencontre de nouveaux publics, ceux des zones rurales et agricoles, c’est ce qu’il vient d’annoncer sur sa page Facebook.

F.B