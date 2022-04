Kaïs Saïed : «Nous avons déjà entamé le dialogue»

En marge de sa visite à Monastir pour commémorer le 22e anniversaire du décès de Habib Bourguiba, ce mercredi 6 avril 2022, le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé qu’il a déjà entamé le dialogue avec les organisations nationales sur la base de la consultation nationale.

Pourtant, rien qu’avant-hier, le porte-parole de la plus grande organisation nationale (l’UGTT), Sami Tahri, avait assuré le contraire.

Saïed a, par ailleurs, estimé que la consultation nationale électronique avait connu un succès (bien que tout le monde sait que c’est loin d’être vrai), expliquant que le nombre de personnes y ayant participé (500.000) dépasse celui qu’ont récolté «certaines parties» lors des élections.

Encore une fois donc, le chef de l’Etat abandonne son rôle de rassembler les Tunisiens et se met à se comparer avec certains d’entre eux et à les provoquer avec arrogance et puérilité.

Le président Saïed a, sur un autre plan, réaffirmé que la Tunisie tient à sa souveraineté, critiquant ceux qui «parlent de la souveraineté de l’État et se collent aux portes des ambassades étrangères».

