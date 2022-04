Tournoi de Charleston : Ons Jabeur à un pas des huitièmes de finale

La rencontre opposant la joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur à l’Américaine Emma Navarro, disputée dans la nuit séparant le mercredi et le jeudi 6 et 7 avril 2022, dans le cadre du 2e tour tournoi WTA de Charleston (Etats-Unis), a été suspendue à cause de la pluie. Par ailleurs, la Tunisienne est à un petit jeu de la victoire finale et la qualification aux huitièmes de finale.

En effet, Jabeur (27 ans, 10e mondiale) menait par une manche à zéro (6-3) et par 5 jeux à 2 dans la seconde.

Tête de série numéro 4, Ons Jabeur avait été exempte de disputer le premier tour. Et en cas de victoire contre Navarro, elle affrontera, en 1/8 de finale, la Roumaine Irina-Camelia Begu (31 ans, 60e), tombeuse de l’Australienne Ajla Tomljanovic (28 ans, 40e).

C. B. Y.