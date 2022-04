Ponts entre universitaires australiens et tunisiens à travers l’art et l’architecture

Le projet Jusour/Bridges, qui vient d’être lancé, cherche à construire des ponts entre les universitaires australiens et tunisiens à travers l’art et l’architecture. Ce projet financé par le Council for Australian-Arab Relations a été présenté au pavillon australien à Dubai Expo pendant cinq jours.

Le court-métrage de présentation est né d’une collaboration entre Dr Majdi Faleh, chercheur universitaire, Nottingham Trent University, Royaume-Uni, et chercheur invité, Oxford Centre for Islamic Studies; Dr Md Mizanur Rashid, maître de conférences en architecture, Université Deakin; Dr Nourchen Ben Fatma, École supérieure privée d’architecture, d’audiovisuel et de design (ESAD) et L’École nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis (ENAU); Dr Ons Najjar Mansour, Institut supérieur des technologies de l’environnement de l’urbanisme et du bâtiment (ISTEUB); Mehdi Elouati, Association pour la sauvegarde de l’île de Djerba (Assidje) ; Leila Ben-Gacem, Blue Fish Consulting, Tunisie; et Ahmed Bedoui, École nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis (ENAU) pour ses images extraordinairement belles de l’architecture à Tunis, Kairouan et Djerba.

Présentation du projet à Dubai Expo.

Digital Storytellers ont également présenté une communication succincte et engageante sur les objectifs de recherche de cette équipe.

Vidéo du projet présenté à Dubai Expo.