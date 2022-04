Tunisie : Hack for Digitalisation pour moderniser les services de l’APII

A l’occasion de son 50e anniversaire, l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) organise les 7 et 8 mai 2022, l’événement Hack for Digitalisation, un hackathon pour promouvoir une APII 5.0.

L’objectif de cette manifestation est d’identifier des applications innovantes pour digitaliser et moderniser les services proposés par l’agence et de digitaliser ses processus de gestion interne.

Hack for Digitalisation cherche à relever trois défis : un planning optimal pour gérer les programmes d’enquêtes; un simulateur pour calculer les primes estimées pour la recherche de catégories d’activités; et le développement d’une application de matchmaking et de rencontres.

Un prix par défi sera attribué aux gagnants sélectionnés. Il comprendra, notamment, un montant de 10 000 dinars, la participation à une exposition internationale et le paiement par l’APII des frais de constitution légale des sociétés.

Un appel à candidatures a été lancé à cet effet, dont la date limite a été fixée au 24 avril 2022.

Hack for Digitization s’adresse à des équipes composées de développeurs web, d’infographistes, de spécialistes de l’intelligence artificielle et de spécialistes du marketing. Ce sont précisément des élèves-ingénieurs, des étudiants, des doctorants, des startups et des développeurs.

Les participants bénéficieront pendant les deux jours de hackathon d’un coaching, d’une assistance et d’une formation dispensés par quatre mentors.

Un jury composé de représentants de l’APII, de ses partenaires et de professionnels reconnus dans le domaine du challenge évaluera les solutions présentées par les équipes en compétition et classera les meilleurs projets pour sélectionner ceux qui répondent le mieux aux critères.