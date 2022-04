Tunisie : Dar El Marsa accueille la 40e édition du Salon des Créateurs Mood Talent

La 40e édition du Salon des Créateurs Mood Talent se tiendra du 15 au 17 avril 2022 à Dar El Marsa, avec deux séances de visites : Jour et nuit.

C’est en partenariat avec le groupe phare de Cathy Segueu Amira » Ma Tunisie, ses artisans et artistes » et le magazine L’Orloff, que le Salon Des créateur « Mood Talent » lance sa 40e édition ramadanesque avec un concept ciblé et haut de gamme pour une clientèle esthète.

L’événement arrive ce mois à son 6e anniversaire et sa 40e exposition en compagnie de 15 créateurs, stylistes et artisans reconnus et talentueux. Les organisateur précisent d’ailleurs qu’il ne s’agit ni d’un marché, ni d’une foire, mais d’un salon de créateurs où, durant trois journées, seront proposés différents produits entre décoration, couture, bijoux et divers articles tendance.

F.B