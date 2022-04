Hatem El Euchi : «Ceux qui considèrent le 25 juillet comme un coup d’État ne sont pas concernés par le dialogue»

L’ancien ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Hatem El Euchi, a affirmé, ce mardi 12 avril 2022, que ceux qui perçoivent les mesures présidentielles exceptionnelles du 25 juillet comme étant un coup d’État ne seront pas concernés par le dialogue. Elle est belle la démocratie de l’après «cette date sacrée» en Tunisie !

Intervenu sur Shems FM, El Euchi a, par ailleurs, indiqué qu’il était probable que la composition de la commission juridique chargée de gérer le dialogue et de formuler des alternatives politiques soit annoncée dans les prochains jours, avant d’entamer réellement le dialogue.

Il a, dans le même cadre, souligné la nécessité, selon lui, d’accélérer la formation de cette commission, assurant son soutien au système de vote uninominal, qui a été, pour rappel, annoncé la semaine dernière par le chef de l’Etat Kaïs Saïed, et ce, avant même que le dialogue ne commence, et en se basant sur les résultats de la consultation électronique, dont la légitimité est plus que contestable.

L’ancien ministre a, sur un autre plan, exprimé son rejet des appels à la poursuite de l’organisation des plénières parlementaires, étant donnée que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a été dissoute et que, par conséquent, toute session représente une rébellion et une désobéissance à travers le recours aux étrangers.

«Il semble qu’ils banalisent l’enquête ouverte concernant la plénière [virtuelle] du 30 mars», a-t-il ajouté.

C. B. Y.