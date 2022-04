Intoxication par des salmonelles : L’OTOC demande des clarifications concernant la commercialisation de Kinder en Tunisie

L’Organisation tunisienne d’orientation du consommateur (OTOC) demandé, à travers un communiqué, aux autorités tunisiennes, des clarifications concernant la commercialisation de la marque de chocolat Kinder en Tunisie, après la découverte de nombreux cas d’intoxication par des salmonelles (une bactérie provoquant de violents maux de ventre et de la fièvre, dangereuse pour les plus fragiles) dus à la consommation de certains produits de cette marque.

«Après la fermeture d’une usine en Belgique affiliée au fabricant de Kinder, et après le retrait dudit produit de la marque Kinder (Kinder Surprise, Kinder Schoko-Bons, Kinder Mini Eggs et Kinder Happy Moments) de nombreux marchés européens et arabes, l’Organisation tunisienne d’orientation des consommateurs appelle le ministère de la Santé et le ministère du Commerce à prendre les mesures nécessaires, à informer le consommateur de la réalité de la situation en Tunisie et à s’assurer que les marchés locaux sont exempts dudit produit, et recommande au consommateur d’éviter de le consommer et de se débarrasser de ce dont il dispose», lit-on dans le communiqué.

Les infections par les salmonelles se manifestent par une gastro-entérite aiguë. L’évolution est généralement favorable en quelques jours, mais dans les cas plus graves, l’infection peut évoluer vers une forme septicémique ou localisée, pouvant nécessiter une hospitalisation.

C. B. Y.