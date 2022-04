Ramadan 2022 : La Médina de Tunis en son et en lumière

Dans le cadre du programme Tounes Wijhetouna, financé par l’Union européenne, la Médina de Tunis célèbre le mois de Ramadan en son et en lumière avec une série de spectacles dans la Médina.

Plusieurs activités auront lieu dans toute la Médina durant les trois derniers week-ends du mois d’avril (15-16-17 ; 22-23-24 et 28-29 avril). Le parcours commencera à Bab Bhar et se poursuivra au presbytère de l’ancienne église Sainte-Croix autour d’une performance artistique et d’une exposition consacrée à la poterie.

La déambulation se poursuivra dans des ateliers d’artisanat tunisien, et passera notamment par l’espace Bir Lahjar où auront lieu des performances artistiques et se finira par une illumination à la Place du Tribunal.

Tounes Wijhetouna en collaboration avec la GIZ, le Ministère du Tourisme, la Municipalité de Tunis et l’ONTT ont mis en place ce programme afin que les citoyens puissent profiter de l’effervescence qui anime la Médina de Tunis durant le mois de Ramadan, toujours dans l’objectif de promouvoir la Médina mais également de valoriser le patrimoine artisanal, historique et culturel de la Tunisie.

F.B avec communiqué