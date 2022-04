Abdellatif Mekki : «Soit des élections anticipées soit le retour du Parlement»

A travers un post Facebook publié ce mercredi 13 avril 2022, l’ancien dirigeant nahdhaoui, Abdellatif Mekki, a estimé que sur le court terme, les deux seules options politiques pour la Tunisie sont les élections anticipées et le retour du Parlement.

«L’une des deux possibilités : ou bien aller à des élections anticipées conformément à la constitution dans les deux ou trois mois, puis entamer un dialogue sur les questions les plus importantes, ou bien le retour du Parlement pour une durée limitée, pendant laquelle on débat et à condition d’améliorer son rendement, puis des élections législatives et présidentielle anticipées», a-t-il écrit.

Et d’ajouter que dans les deux cas, il doit y avoir «un gouvernement de salut national convenu».

«En l’absence de cela, le pays est menacé par de nouvelles ingérences extérieures et une crise sociale étouffante», a-t-il conclu.

C. B. Y.