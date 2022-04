Tunisie : Trois ados arrêtés à Kairouan pour tentative de viol d’une fille

Tweet Share Messenger

Hier soir, mardi 12 avril 2022, des agents de la police de secours et de la police judiciaire de Kairouan ont arrêté 3 adolescents soupçonnés de détournement et de tentative de viol collectif sur une jeune fille de 17 ans, dans un terrain vague près de Sidi Abdelkader, non loin de la mosquée Oqba Ibn Nafaâ, à Kairouan.

Selon Shems FM, les trois adolescents, qui ont été arrêtés en flagrant délit de détournement de l’adolescente, ont été gardés après consultation du représentant du parquet de Kairouan, tandis que l’équipe spécialisée dans les crimes de violences faites aux femmes et aux enfants s’est engagée à poursuivre les recherches sur cette affaire.