Moez Sinaoui : «Il y a des signes très encourageants pour le retour des investissements italiens en Tunisie»

Dans une déclaration accordée, ce jeudi 14 avril 2022, à Mosaïque FM, l’ambassadeur de Tunisie en Italie, Moez Sinaoui, a affirmé qu’il y a des signes très encourageants pour le retour des investissements italiens en Tunisie.

Il a souligné que la guerre en Ukraine a montré l’importance de la proximité géographique, de l’emplacement, de la sécurité, des capacités économiques et des compétences de la Tunisie, qui sont devenus, selon lui, des facteurs importants pour attirer les investissements.

Et d’ajouter que les circonstances régionales et mondiales ont montré que la profondeur stratégique de l’Italie et de l’Europe en général est l’Afrique du Nord, et en particulier la Tunisie.

«Le transport de marchandises en provenance de pays lointains de la région asiatique par exemple est devenu très coûteux», a-t-il expliqué.

