Wadie Jary nommé à la tête du comité médical de l’Union arabe de football

Le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadie Jary, a publié, mercredi soir, 13 avril 2022, un statut Facebook dans lequel il a révélé sa nomination à la tête du comité médical de l’Union arabe de football (UAFA). Comme s’il n’y avait aucune autre personne compétente dans le monde du football tunisien pour occuper, avec M. Jary, certains postes…

Cette désignation a eu lieu à l’issue de sa participation à la réunion du conseil de l’UAFA, a-t-il précisé, ajoutant que les décisions suivantes ont été prises :

– Adoption du rapport financier et du décompte final de la dernière saison.

– L’approbation du programme de la Ligue Arabe pour la saison 22-23, avec le retour de la coupe arabe des clubs, en attendant l’approbation finale du formulaire de compétition lors de la prochaine réunion.

– L’approbation des nominations suivantes :

* Wadie Jary : président du comité médical,

* Hamed Maghrbi : président du comité de discipline,

* Hichem Dhib : membre du comité des lois.

Jary a, finalement, indiqué qu’à la fin de la réunion, le président de l’UAFA, Abdulaziz Bin Turki (qui est, comme par hasard, également, ministre du Sport et prince saoudien), a présenté 4 initiatives, à savoir :

– Lancement d’un programme de découverte et de développement des talents du football arabe.

– Préparation et qualification des compétences administratives et techniques arabes.

– Préparation d’une génération de dirigeants arabes prometteurs.

– Lancement de prix incitatifs pour les joueurs arabes.

Décidément, les personnes influentes dans le monde du sport, en Arabie saoudite, en Tunisie, et probablement dans plusieurs autres pays de ce qu’ils appellent «monde arabe», adorent combiner les hauts postes au sein des instances de football. C’est à croire qu’il n’existe qu’eux comme personnes compétentes capables de s’en charger. Bref, un tiers-monde qui porte, hélas, bien son nom.

C. B. Y.