Vaccin anti-Covid : La quatrième dose ouverte aux 60 ans et plus en Tunisie

Le ministère de la Santé a annoncé, ce vendredi 15 avril 2022, le démarrage de la campagne de vaccination de la quatrième dose contre le coronavirus, et ce, pour les 60 ans et plus.

Les personnes concernées sont, pour le moment, celles ayant reçu la 3e dose depuis quatre mois et sont appelées à se rendre dans les centres de vaccination après réception d’un SMS de convocation à cet effet, indique le SMS en précisant que cette démarche fait suite aux recommandation du Comité scientifique.

La même source ajoute que les personnes ayant été contaminées par le Covid, après la 3e dose peuvent être vaccinées (4e dose), après trois mois.

Il est à noter que des centres dédiés à la vaccination sont ouverts le soir, durant le mois de ramadan.

Y. N.