Après le naufrage du Xelo : Appel de Gabès pour sauver la Méditerranée

Après le naufrage du Xelo, les plages du golfe de Gabès menacées par une marée noire.

L’auteure, présidente de la Saison Bleue et directrice du Forum mondial de la mer, a lancé aujourd’hui, samedi 16 avril 2021, ce qu’elle a appelé l’«Appel de Gabès pour sauver la Méditerranée», dont nous reproduisons ci-dessous le texte.

Par Rym Benzina

Mesdames et messieurs les ambassadrices et ambassadeurs de France, d’Espagne, d’Italie, de Malte, de Grèce, d’Égypte, de Turquie, du Liban, d’Algérie et du Maroc, pays représentés en Tunisie,

A Gabès (sud-est de la Tunisie, Ndlr), le Xelo, un navire parti d’Égypte et se rendant à Malte, vient de couler ce samedi 16 avril au matin à 7 kilomètres des côtes tunisiennes avec 750 tonnes de gasoil dont la dispersion risque de déclencher l’une des plus grandes catastrophes écologiques des dernières décennies en Méditerranée.

Le golfe de Gabès, déjà frappé par le rejet dramatique et continu de tonnes de phosphogypse dans la mer, est aujourd’hui la zone la plus préoccupante en terme environnemental en Méditerranée.

J’en appelle, en tant que présidente de la Saison Bleue, et directrice du Forum de la Mer, présidé par Pascal Lamy, à la coopération immédiate des pays représentés en Tunisie pour permettre, en lien avec les autorités compétentes, de sauver Gabès, son golfe, Gabésiens et Gabésiennes et tous les citoyens de notre Méditerranée de cette catastrophe sans précédent pour notre littoral, sa biodiversité et notre santé.

