Tunisie : Menace de catastrophe environnementale au golfe de Gabès

Dans un communiqué publié ce matin, samedi 16 avril 2022, suite au risque de naufrage d’un navire transportant du gazole au large des côte sud-est de la Tunisie, le ministère de l’Environnement fait part de ses inquiétudes et assure que, pour l’instant, «la situation est sous contrôle».

Il s’agit du navire Xelo transportant du gasoil, battant pavillon de la Guinée équatoriale, portant le numéro OMI 7618272 et transportant environ 750 tonnes de carburants, en provenance du port égyptien de Damiette et se dirigeant vers Malte, précise la communiqué, ajoutant que le bateau a été exposé à des difficultés qui l’ont empêché de poursuivre sa route en raison des mauvaises conditions météorologiques et de l’agitation de la mer. C’est ainsi qu’il a été autorisé par les autorités tunisiennes de pénétrer dans les eaux territoriales et de mouiller à environ 7 km de la côte du golfe de Gabès, mais l’eau de mer s’est infiltrée dans le salle des machines et a atteint une hauteur de 2 mètres.

L’équipage du navire, composé de 7 personnes, a demandé aux autorités tunisiennes d’être l’évacué du pont du navire menacé de naufrage, et tout ses membres ont été secourus.

Dans le même communiqué, le ministère tunisien de l’Environnement ajoute que ses services «suivent avec préoccupation la situation du navire et annoncent le déclenchement du plan national d’intervention urgente en cas de pollution marine et l’activation de la commission nationale aux niveaux central et régional afin d’éviter que le navire ne coule et travaillent en coordination avec les ministères de la Défense nationale et de l’Intérieur, des Transports, ainsi qu’avec les douanes tunisiennes et les autorités régionales de Gabès pour mener les opérations de sauvetage et éviter une catastrophe environnementale dans la région et, le cas échéant, réduire ses impacts», en assurant que la situation est actuellement sous contrôle ?

I. B.