Naufrage du Xelo au large de Gabès : WWF-Tunisie appelle à protéger les marins et les consommateurs

WWF Tunisie a alerté sur les conséquences du naufrage du cargo guinéen Xelo transportant 750 tonnes de gasoil au large de Gabès, en affirmant que cet incident laisse craindre une nouvelle catastrophe environnementale dans la région.

Le bureau du Fonds mondial pour la nature en Tunisie a de ce fait appelé à actualiser régulièrement les données sur les fuites des hydrocarbures et à en informer les marins et les exploitants du domaine maritime et ce afin de les préserver, tout en invitant les pêcheurs à éviter de mettre leurs filets dans et aux alentours des zones touchées par les fuites et à suivre les instructions de l’autorité de tutelle pour protéger leurs équipements et surtout la santé des consommateurs.

Soulignant la nécessité de mobiliser les experts de l’Institut national des Sciences et Technologies de la Mer pour étudier les dégâts environnementaux que ce naufrage pourrait causé sur l’environnement, WWF Tunisie s’est également adressé à la Direction de l’Hygiène du Milieu et de la Protection de l’Environnement à contrôler les produits de la mer de la région, en vue de préserver la santé des consommateurs.

«La zone touchée est une zone de pêche pour plus de 600 pêcheurs originaires de Ghannouch et des régions avoisinantes. Elle est aussi une partie du Golfe de Gabès qui constitue la source de revenus pour plus de 34000 pêcheurs. Ce Golfe fait face, depuis des décennies, à plusieurs problèmes de pollution», rappelle la même source, en réclamant l’activation des commissions de lutte contre les catastrophes dans les gouvernorats de Gabès, Sfax et Médenine et en affirmant coordonner, pour sa part, avec ses partenaires locaux et nationaux pour surmonter cette crise.

Rappelons que le navire (OMI 7618272 -58 mètres de long sur 9 mètres de large), parti d’Égypte en direction de Malte, avait fait face à des difficultés à cause des mauvaises conditions météorologiques et a été autorisé par les autorités tunisiennes de pénétrer dans les eaux territoriales, mais l’eau de mer s’est infiltrée dans le salle des machines atteignant une hauteur de 2 mètres, avant de couler ce matin, samedi 16 avril, avec 750 tonnes de gasoil.

L’équipage composé de 7 personnes a pu être sauvé et le ministère de l’Environnement a annoncé l’activation du plan national d’intervention urgente en cas de pollution marine et l’activation de la commission nationale aux niveaux central et régional.

Le ministère a également fait savoir que des plongeurs doivent inspecter la coque du navire pour s’assurer de son état et des « barrières antipollution » vont rapidement être installées autour de la zone du naufrage.

Y. N.