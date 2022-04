Saïed à propos de ses opposants : «Ils se plaignent de la dictature alors qu’ils sont protégés par la sécurité»

Le président de la république Kaïs Saïed a dénoncé aujourd’hui, lundi 18 avril 2022, les partis «qui n’hésitent pas à tomber dans les bras de n’importe qui, que ce soit chez eux ou à l’étranger, car ils considèrent le pouvoir comme un butin.» Vidéo.

Le chef de l’Etat, qui présidait la cérémonie de célébration du 66e anniversaire de la création des Forces de sécurité intérieure, au palais de Carthage, fait ici allusion au mouvement islamiste Ennahdha et à son président Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée dissoute par décret présidentiel, qui multiplient les interventions auprès des responsables étrangers pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme un «coup d’Etat» de la part du président Saïed.

Le locataire du palais de Carthage a aussi souligné dans son discours prononcé à cette occasion que «la Tunisie et sa souveraineté ne sont pas une marchandise à vendre ou à acheter».

«Nous sommes toujours fidèles à nos engagements, et les obstacles, les mensonges et les illusions qu’ils propagent ne nous dissuaderont pas», a lancé le président en s’adressant toujours à ses opposants, dont il dénonce la duplicité et les contradictions : «Ils se plaignent mensongèrement des restrictions aux libertés et parlent de dictature alors qu’ils sont protégés par la sécurité», a-t-il dit.

I. B.