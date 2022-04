La Palais Kheireddine accueille le Salon tunisien de l’Art contemporain 2022

Le Salon tunisien de l’Art contemporain aura lieu du 23 avril au 15 mai au Palais Kheireddine à la Médina de Tunis.

Lancé en 2016 par l’Union des Artistes plasticiens tunisiens (UAPT), le Salon tunisien de l’Art contemporain est un rendez-vous annuel qui a pour but de promouvoir la nouvelle scène artistique tunisienne et les nouvelles formes d’art contemporain. L’événement se renouvelle cette année avec une édition qui s’annonce exceptionnelle où seront réunis plusieurs artistes de différentes disciplines et de différents univers artistiques.

L’événement sera inauguré le soir du samedi 23 avril au Musée de la ville de Tunis (Palais Kheireddine) avec une performance musicale de l’artiste Yasser Jeradi et le vernissage de l’exposition de groupe « Murmures ».

F.B