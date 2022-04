Le fou d’Elsa ou Mejnoun Leila : Soirée poétique à l’Institut Français de Tunis

L’Institut Français de Tunisie (IFT) accueille ce vendredi 22 avril une soirée poétique autour du thème de l’amour dans les littératures arabe et française.

Dans le cadre de sa programmation ramadanesque « Layali Ramadan » qui offre au public la possibilité d’assister gratuitement à une série de concerts, de spectacles et de projections de films, l’Institut Français de Tunisie met également la littérature à l’honneur et een particulier la poésie à travers une soirée inédite autour du thème « Le fou d’Elsa ou Mejnoun Leila ».

La soirée prendra la forme d’une « battle poétique » entre l’acteur Marwen Ariane et la comédienne Sabrine Ghannoudi qui s’affronteront dans les deux langues arabe et française pour célébrer l’amour et faire dialoguer les voix de la poésie, accompagnés par le musicien Zied Mehdi au Oud.

F.B