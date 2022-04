Tunisie : Néjib Chebbi se réunit avec les partis qui soutiennent son initiative

Des représentants de partis qui soutiennent l’initiative d’Ahmed Néjib Chebbi relative à la formation d’un Front de Salut national se sont réunis ce samedi 23 avril 2022, dans le but de convenir d’un «programme de sauvetage et d’un dialogue national sans exclusion». Parmi les participants, on a compté des dirigeants des partis islamistes Ennahdha et la coalition Al-Karama, ou encore Qalb Tounes.

C’est ce qu’indique un communiqué publié par le collectif « citoyens contre le coup d’Etat », dirigé notamment par Jawher Ben Mbarek, en annonçant qu’une conférence de presse sera organisée le 26 avril, pour informer l’opinion publique de l’évolution de la situation.

«Cette initiative qui vise à renouer avec la démocratie », lit-on encore dans le communiqué, qui a également dénoncé le décret présidentiel relatif à l’amendement de la loi sur l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), estimant que par de telles décisions le président «devient juge et partie pour les élections», et estimant que «cela touche à la crédibilités des prochains scrutins».

Les participants, à l’instar de Samir Dilou, Mohamed Goumani, Abdellatif Mekki, Jawher Ben Mbarek, Seifeddine Makhlouf, Samira Chaouachi, Imed Hammami, entre autres dirigeants de partis opposés au chef de l’Etat, ont par ailleurs dénoncé ce qu’ils ont qualifié de «mainmise du pouvoir en place sur la justice».

Y. N.