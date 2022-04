Hammamet : Des hôteliers démolissent eux-mêmes leurs installations illégales pour libérer le littoral (Photos)

Tweet Share Messenger

Des constructions érigées illégalement sur le domaine public maritime à Hammamet (Nabeul) ont été démolies, par les hôteliers en infraction, et ce après les alertes émises par les autorités régionales.

Les opérations menées, hier dimanche, ont permis la démolition de 24 constructions illégales, après que les hôteliers aient finalement décidé de se plier à la loi, indique le gouvernorat dans un communiqué, sachant que 4 autres ont également procédé, ce lundi 25 avril 2022, à la démolition de leurs constructions anarchiques, avec leur propres moyens… Au total 40 constructions sont concernées par les mêmes mesures, affirme la même source.

Les démolitions ont été menées en présence de responsables régionaux, du gouverneur de Nabeul Mohamed Ridha Mlika, et de responsables locaux ainsi que le représentant régional de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal) et le directeur régional de l’Office national de l’assainissement (Onas).

Le gouverneur de Nabeul a exprimé, à l’occasion, ses remerciements aux professionnels du secteurs qui ont répondu positivement à l’appel de protéger le littoral, tout en invitant le reste des contrevenants à mettre fin aux infractions et à respecter la réglementation en vigueur.

Y. N.