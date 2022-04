Tunisie : Le ministère de la Famille met en garde contre les jouets commercialisés illégalement

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a mis en garde contre l’achat des jouets des circuits informels à l’approche de Aïd Al Fitr, compte tenu des risques physiques qu’ils présentent.

A travers un communiqué publié ce lundi 25 avril 2022, destiné aux parents, aux institutions éducatives, aux médias et à la société civile, le ministère a assuré que ces jouets, notamment ceux assimilables aux armes à feu, armes blanches, explosifs et réflecteurs de lumières laser, peuvent avoir des effets néfastes sur la santé physique et psychologique des enfants, en les exposant à de graves accidents et dommages corporels et psychologiques.

Le département a, dans le contexte, appelé à acheter les jouets dans les circuits organisés et contrôlés tout en tenant compte de leur adéquation avec l’âge de l’enfant.

Il a également recommandé de ne pas publier des photos d’enfants via les plateformes numériques et les réseaux sociaux sur Internet.

C. B. Y.